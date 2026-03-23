Un ponte di note tra Ecuador e Italia: “Ladispoli crocevia di culture e dialogo”

L’Assessore alla Cultura Margherita Frappa ha partecipato all’evento in rappresentanza del Comune di Ladispoli, che ha patrocinato l’iniziativa promossa con l’Ambasciata dell’Ecuador.
Un incontro di grande valore culturale e umano, in occasione del gemellaggio tra le scuole di musica Armonía dell’Ecuador e la “IEEM Ri-Evoluzione Musicale” di Ladispoli, con il maestro Stefano Tomassoni.
“Un viaggio musicale che unisce continenti, dove ritmi, colori ed emozioni si fondono in un’unica voce di fratellanza attraverso l’arte.”
Presente l’Ambasciatore dell’Ecuador, Esteban Moscoso, a testimonianza del rilievo internazionale dell’iniziativa.
«Eventi come questo – dichiara l’assessore Frappa- esprimono la vera essenza della cultura: un linguaggio universale capace di unire i popoli. Ladispoli si conferma crocevia di culture e dialogo.»