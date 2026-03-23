Ladispoli, Azzurra Carancini vince nel campionato italiano di Paraduathlon

Il delegato Fabio Ciampa: “Congratulazioni Azzurra, hai portato in alto il nome della nostra città”
Nella splendida cornice dell’Autodromo di Imola, la nostra concittadina Azzurra Carancini ha trionfato ieri nel Campionato Italiano di Paraduathlon, conquistando il gradino più alto del podio come prima donna assoluta.
Un risultato straordinario che premia la determinazione, il sacrificio e il talento di un’atleta che porta con orgoglio il nome di Ladispoli sui campi gara più prestigiosi d’Italia, confermando ancora una volta come l’impegno femminile possa essere riconosciuto anche a livello nazionale.
Fabio Ciampa, delegato allo Sport del Comune di Ladispoli, dichiara:
“A nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale, desidero esprimere le più vive congratulazioni ad Azzurra Carancini, per aver portato ancora una volta il nome di Ladispoli in alto in tutta Italia, così come già fatto da altre importanti figure sportive del nostro territorio”.