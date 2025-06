Un nuovo appuntamento con la Festa per la Tutela del Riccio e del Mare: domani e domenica al Porto Turistico di Santa Marinella –

Dopo il successo ottenuto nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio, sabato 7 e domenica 8 giugno, a Santa Marinella è di scena il secondo appuntamento della “Festa del Riccio e del Mare, per la loro tutela”, edizione 2025.

Ad introdurre alla manifestazione, l’evento in programma oggi presso la Biblioteca “Capotosti”, alle ore 16:00, costituito da un workshop e un seminario.

“La seconda edizione della Festa del Riccio e del Mare – spiega la consigliera comunale delegata al marketing territoriale e turistico, Paola Fratarcangeli – è stata e sarà l’occasione per far conoscere alle persone la grande importanza che ha a livello ambientale e di sostenibilità il riccio di mare, attualmente a rischio estinzione. Questo importante progetto è frutto della collaborazione con il Presidente del Consiglio, Emanuele Minghella, delegato alle attività produttive. In questo fine settimana si avrà il secondo ed ultimo appuntamento, strutturato in una tre giorni ricchi di eventi, che vedrà in Biblioteca anche la presentazione di un libro “Ventimila specie (o quasi) sotto il mare”, di Andrea Bonifazi. Per noi questi sono stati weekend ricchi di incontri, di conoscenza e di grande partecipazione presso il porticciolo, dove tutto si è svolto. Nella giornata di ieri, nelle scuole di Santa Marinella, sono stati consegnati a diversi bambini, una parte degli attestati di riconoscimento a corso effettuato sotto la supervisione del luogotenente della Guardia Costiera Strato Cacace e dal Presidente MAR ETS Massimo Castellano, sul riconoscimento del riccio di mare e la salvaguardia dell’ambiente. Gli studenti infatti, erano stati dotati di piccoli passaporti sui quali veniva posto un timbro per ogni piccola azione effettuata a tutela dell’ambiente, durante la formazione. I restanti diplomi, invece, saranno conferiti durante il weekend, caratterizzato inoltre da attività di animazione, sempre a tema sostenibilità. La seconda edizione della Festa del Riccio e del Mare è stata per noi un momento molto importante, occasione per crescere, con l’obiettivo di creare rete e connessioni con soggetti ed enti capaci di valorizzare il mare, l’ambiente, i prodotti del territorio e il turismo sostenibile. Come delegata al Marketing territoriale sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti dalla prima settimana, restando in attesa di vedere quelli definitivi. L’intento era quello di valorizzare il territorio, attraverso azioni volte alla sostenibilità, la salvaguardia del mare e dell’ambiente, la promozione del pescato locale e dei prodotti del territorio, con l’obiettivo di creare una filiera in grado di legare il mare, l’ambiente, l’enogastronomia e il turismo.”

In programma al Porto Turistico di Santa Marinella, la due giorni sarà aperta alle ore 16:00 di sabato 7 con i saluti istituzionali, per poi svilupparsi in degustazioni, masterclass, show coking, workshop e laboratori, fino alle ore 22:00 e domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00.