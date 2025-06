È morto Gianfranco Butinar, imitatore e voce di Franco Califano e Bruno Pizzul

Decesso a causa di un infarto, aveva solo 51 anni: lo scorso anno si esibì anche a Ladispoli

Nella notte tra il 5 e il 6 giugno, il mondo della comicità italiana ha subito una perdita inaspettata e dolorosa. Gianfranco Butinar, comico e imitatore romano, è scomparso all’età di soli 51 anni a causa di un infarto, come riportato da diverse testate locali. La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan e degli amici, che lo ricordano non solo per il suo talento, ma anche per la sua straordinaria umanità.

Butinar era conosciuto per le sue interpretazioni brillanti e indimenticabili di personaggi iconici come Bruno Pizzul e Franco Califano. Grazie alla sua abilità nel far ridere e nel regalare momenti di puro divertimento, è riuscito a conquistare il pubblico con spettacoli che rimarranno nella memoria collettiva. La scorsa estate tappa anche a Ladispoli, in Piazza Rossellini, dove ha nuovamente dimostrato il suo grande carisma e la sua ineguagliabile capacità di intrattenere.

I funerali di Gianfranco Butinar si terranno domani alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. In questo triste momento, i suoi cari e i tanti admiratori avranno l’opportunità di dargli un ultimo saluto e onorare la sua arte, che continuerà a vivere attraverso i ricordi e le risate che ci ha regalato.

La scomparsa di Gianfranco Butinar è una triste notizia per il panorama culturale italiano, che perde un talento straordinario. Le sue performance rimarranno per sempre impresse nei cuori di chi ha avuto il privilegio di vederlo esibirsi.