Tradizione giapponese, benessere psicofisico e inclusività al centro della nuova scuola di arti marziali

Nasce a Ladispoli l’Aikido Sango Dojo: un nuovo spazio per la crescita personale –

Nel territorio di Ladispoli nasce un nuovo punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso di crescita personale attraverso le arti marziali: l’Aikido Sango Dojo, attivo presso l’associazione Profession Dance in Viale Nevada 5. Una realtà che si propone di diffondere i valori e la pratica dell’Aikido, disciplina tradizionale giapponese appartenente al Budo.

L’Aikido non è soltanto un’arte marziale, ma un percorso che mira all’armonia tra mente e corpo. La sua pratica favorisce lo sviluppo delle capacità psicofisiche, promuove uno stato di buona salute e contribuisce alla stabilità emotiva. Fondamentale, in questo cammino, è lo studio della respirazione, unito a specifiche tecniche di concentrazione e alle pratiche marziali, che insieme rappresentano la “chiave” per raggiungere un equilibrio profondo.

Responsabile e insegnante della scuola è Walter Santu, che guida gli allievi con attenzione e sensibilità, adattando la pratica alle esigenze di ciascun praticante. Il suo obiettivo va oltre la semplice trasmissione di tecniche: punta a una crescita completa dell’individuo, sia sul piano fisico che mentale.

L’Aikido Sango Dojo accoglie praticanti di tutte le età e livelli, dai principianti a chi ha già esperienza nelle arti marziali. Gli allenamenti si svolgono in un ambiente inclusivo e collaborativo, dove non esistono avversari ma partner di pratica, favorendo così un clima di rispetto e condivisione. Le lezioni sono attualmente programmate nei seguenti orari:

Mercoledì dalle 20:00 alle 22:00

Sabato dalle 11:00 alle 13:00

La scuola è affiliata all’associazione Aiko, riconosciuta dall’Aikikai Honbu di Tokyo, punto di riferimento internazionale per lo sviluppo e la diffusione dell’Aikido. Un legame che garantisce qualità, autenticità e continuità con la tradizione originaria giapponese.

Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina, è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito ufficiale della scuola. Ma il consiglio più autentico resta quello di salire sul tatami e provare in prima persona: l’Aikido Sango Dojo offre infatti una lezione di prova gratuita, un’opportunità concreta per scoprire una pratica capace di trasformare corpo e mente.