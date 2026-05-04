Sulla terrazza di El Porteño Gourmet presentate le nuove strategie di promozione e l’incremento dei voli tra Roma e Buenos Aires

Argentina più vicina all’Italia: a Roma si rafforzano turismo e collegamenti aerei –

ROMA – Si è svolto nella suggestiva cornice della terrazza del ristorante El Porteño Gourmet un incontro istituzionale e formativo dedicato alla promozione delle destinazioni turistiche della Argentina e al rafforzamento della connettività aerea tra Italia e Sud America.

L’evento, organizzato dall’Ambasciata Argentina in collaborazione con Iberia e INPROTUR – Visit Argentina, si inserisce nel quadro delle attività strategiche volte a consolidare la presenza del turismo argentino sul mercato italiano.

Momento centrale dell’incontro è stato l’annuncio, da parte di Iberia, dell’incremento delle frequenze sulla tratta Roma–Madrid–Buenos Aires, che raggiungerà tre voli giornalieri. Un potenziamento significativo che rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Argentina, facilitando i flussi turistici e commerciali tra i due Paesi.

Alla presentazione hanno preso parte, per l’Ambasciata Argentina, il Segretario Danise Peguica, l’Addetta Economica e la Dott.ssa Vanesa Di Martino Creide, responsabile dei settori Turismo, Enogastronomia, Sport, Moda e Marca Paese Argentina.

Per Iberia erano presenti Emmanuel Adamo e Fabrizio Di Diego, accompagnati da membri dello staff della compagnia.

Tra i protagonisti dell’evento anche Alejandro Bernardez, proprietario del ristorante ospitante, che ha contribuito a valorizzare l’esperienza attraverso una proposta enogastronomica autenticamente argentina.

Un ruolo determinante nell’organizzazione è stato svolto da Melissa Bello e Gisela Marcha, in rappresentanza di INPROTUR – Visit Argentina, la cui collaborazione ha garantito la riuscita dell’iniziativa.

L’incontro ha riunito circa 40 operatori del settore turistico e 7 giornalisti della stampa specializzata italiana, favorendo un intenso scambio professionale e assicurando una significativa visibilità mediatica.

Il programma si è articolato in una sessione istituzionale, una presentazione dedicata alle destinazioni e alla connettività aerea, seguita da un momento di networking accompagnato da una degustazione di prodotti tipici argentini.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di promozione internazionale dell’Argentina, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del Paese come destinazione turistica di eccellenza, sviluppare nuove opportunità commerciali e consolidare i rapporti con il mercato italiano.