Cerveteri aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa –

Il Comune di Cerveteri e il Sindaco Elena Gubetti, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di venerdì 8 maggio, rendono omaggio ai volontari di tutto il mondo. Da oggi, accogliendo la richiesta del Comitato locale di Santa Severa/Santa Marinella coordinato dalla Presidente Rosanna Saba, sarà esposta dalla finestra del Municipio su Piazza Risorgimento la bandiera dell’associazione.

“Tra Cerveteri e la Croce Rossa esiste un rapporto solido e proficuo che prosegue da molti anni – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – i volontari del Comitato locale, con i loro sorrisi e l’amore per il prossimo, operano ogni giorno sul territorio per garantire assistenza e sostegno ai cittadini più fragili. Esporre questa bandiera è un ringraziamento verso chi lavora per un mondo più solidale e di pace. Questa ricorrenza ha assunto negli anni un significato ancora più forte, vista la presenza costante garantita in ogni luogo in cui ci sia bisogno”.

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo, con circa 80 milioni di membri. Dalla sua fondazione nel 1863, il Movimento è stato insignito di tre Premi Nobel per la Pace: nel 1917, 1944 e 1963.