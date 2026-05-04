A Cerveteri, un agriturismo a conduzione familiare unisce cucina autentica, natura, eventi privati e una location scenografica con giardino, piscina e tempio classico

Valle della Regina, il gusto della campagna romana a pochi passi da Roma –

Immerso nel verde delle campagne di Cerveteri, in località San Martino, Valle della Regina è un agriturismo pensato per chi desidera concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana, tra sapori genuini, relax e ospitalità familiare. La struttura si trova in Via del Casalone, 16, a pochi chilometri da Roma, ed è attiva da diversi anni nel mondo della ristorazione.

La location accoglie gli ospiti con due ampie sale interne, Gardenia e Camelie, un grande spazio esterno, giardino con piscina e un suggestivo tempio in stile classico, cornice ideale anche per matrimoni con rito civile ufficiale sul posto.

Il cuore dell’esperienza resta la cucina: piatti preparati con cura, ingredienti freschi e prodotti anche coltivati nell’orto-giardino, con proposte fatte in casa come pasta, dolci e torte. Il menù spazia dagli antipasti ai primi, dalle carni alla brace ai contorni di produzione propria, fino ai dessert artigianali.

Valle della Regina è anche una meta per eventi privati: matrimoni, feste di 18 anni, lauree, anniversari, meeting, battesimi, comunioni, cresime e compleanni possono essere organizzati su misura, con il supporto dello staff e ambienti adatti a diverse esigenze.

Recapiti

Agriturismo Valle della Regina

Via del Casalone, 16 – 00052 Cerveteri (Roma), Località San Martino

Tel. +39 347 1176 229

WhatsApp +39 351 7728 909

Email [email protected]