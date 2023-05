Un francobollo per ricordare David Maria Sassoli –

di Luana Bedin e Nardino D’Alessio

Quando abbiamo appreso che a David Maria Sassoli (Firenze 30 maggio 1956 – Aviano 11 gennaio 2022) gli era stato dedicato un francobollo, l’emozione è stata profonda, perché ci sono ritornate nella mente l’impegno che ci legava, sia per l’appartenenza politica che per la condivisione delle attività che seppe interpretare nel Parlamento europeo. Le eloquenti qualità espresse durante la sua brillante carriera giornalistica, lo hanno reso popolare ad un vasto pubblico, specialmente per aver condotto i telegiornali RAI, rendendolo una “icona nazionale”. Uomo gentile dal sorriso accattivante che ha ispirato simpatia e fiducia, distinguendosi nel mondo politico e sociale per la solidarietà, la difesa dei diritti, la migrazione e l’integrazione. E’ stato Parlamentare europeo per tre mandati consecutivi e Presidente dal 2019 fino al giorno della sua morte. Per capire il valore sociale profuso nel suo impegno politico, non possiamo fare a meno che richiamare alla memoria la concessione dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, accordata dal Presidente David Maria Sassoli, per il dibattito pubblico sul tema ”Ladispoli Città dei popoli”, avvenuto il 15 dicembre 2019, in occasione della presentazione del secondo volume “LADISPOLI – UN LUNGO VIAGGIO NEL TEMPO – Identità e Cultura”, dove nella lettera di assenso all’iniziativa, che riportiamo in parte, sono indicati i valori a cui credeva. “… Sono più che convinto che la diversità, il dialogo, l’apertura, la difesa dei diritti e la solidarietà siano parte integrante dell’identità dell’Unione europea. La nostra Unione è stata costruita su valori che si basano sulla dignità e libertà dell’individuo. I cittadini si aspettano un’Europa unita, in grado di promuovere questi valori in tutto il mondo e di dare risposte adeguate a questioni di scottante attualità come l’immigrazione, l’integrazione, la disoccupazione e il cambiamento climatico. Ora più che mai, dobbiamo favorire il dialogo interculturale e impegnarci con risolutezza per trovare soluzioni animate da uno spirito di dialogo e di cooperazione. In tale contesto, l’istruzione svolge un ruolo essenziale nel trasmettere i valori fondamentali ai giovani. …”

Il francobollo dedicato a David Maria Sassoli

L’annullo postale

Le Poste Italiane hanno reso noto che, il 19 dicembre 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a David Sassoli, relativo al valore della tariffa B zona1 pari 1,25 Euro. Tiratura: trecentomilaquindici. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce un ritratto di David Sassoli, in primo piano su un particolare della bandiera europea. Completano il francobollo la legenda “DAVID SASSOLI”, le date “1956 – 2022”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”. L’annullo del primo giorno di emissione è disponibile, insieme al francobollo e ai prodotti filatelici correlati, presso lo Spazio Filatelia degli Uffici Postali. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a due ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15Euro.