La consegna del drappo ieri in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Civitavecchia: consegnata al sindaco Tedesco la bandiera della Croce Rossa –

Su Palazzo del Pincio sventola la bandiera della Croce Rossa. La consegna del drappo è avvenuta ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant.

Ad affidare il simbolo universale di pace e umanità alle mani del Sindaco Ernesto Tedesco è stato il presidente del comitato locale della Cri, Roberto Petteruti. Alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli e di una folta delegazione di Volontari dei vari corpi, è stato ripercorso il cammino di questi anni, che ha visto la Croce Rossa e l’Amministrazione comunale impegnarsi su vari fronti, non solo quello dell’emergenza sanitaria, ma anche il sostegno alla popolazione.

Commenta il Sindaco: “La sinergia instaurata con la Croce Rossa sul nostro territorio ha portato risultati confortanti, soprattutto per chi è in difficoltà, e la presenza di un gruppo locale ben coordinato come quello di Civitavecchia rappresenta una garanzia per tutti i cittadini. Esporre la bandiera è quindi un altro modo per tornare a ringraziare il presidente Petteruti e tutti i volontari, a nome della città, per il lavoro che svolgono quotidianamente al fianco dei più deboli, fedeli ad una vocazione che in tutto il mondo significa protezione di chi ha bisogno”.