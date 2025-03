Un fine settimana ricco di eventi e grandissima partecipazione, quello appena trascorso a Santa Marinella e Santa Severa –

Il tempo incerto non ha fermato le tantissime persone che hanno partecipato ai numerosi appuntamenti in programma. La Festa di San Giuseppe è stata un vero successo, coronato dalla presenza dei Gruppi folkloristici sardi che hanno animato le vie del centro storico con i canti e balli della tradizione isolana. I gruppi, accompagnato dei sindaci dei Comuni di Galtelli e Mara, sono stato accolti in Municipio dal sindaco Pietro Tidei, dall’assessore Marina Ferullo e dai consiglieri Fratarcangeli, Manuelli e Rosa.

“La nostra città è stata letteralmente presa d’assalto da turisti e visitatori, che hanno avuto l’imbarazzo della scelta tra le tante iniziative che si sono svolte in città- ha dichiarato il sindaco Tidei – La Festa del Patrono è sempre molto sentita dai cittadini”.Il Primo Cittadino ringrazia tutti coloro che si sono impegnati nella buona riuscita della manifestazione, a partire dalla Pubblimondo, società che si è aggiudicata l’organizzazione della Festa.

Dopo le celebrazioni religiose e i fuochi di San Giuseppe, tanta musica con la Banda Uniti per la Musica, il cabaret con Alessandro Serra. Nei giorni successivi, grande partecipazione per il concerto d’organo del maestro Almada, organista papale. Venerdì spazio alle esibizioni delle scuole di danza Asd Danzero Studio Lab e Asd Obelix Accademy e al concerto dei Mascalzoni Latini. Grande partecipazione ai momenti dedicati alla solidarietà, alla pedalata e alla polentata organizzata dal gruppo Scout in collaborazione con Rafariders e Gruppo Ciclistico. Momenti di emozione per la consegna del defibrillatore donato alla Parrocchia dalla famiglia Chinese e per la benedizione dei nuovi mezzi della Protezione Civile, alla presenza del Sindaco, degli amministratori comunali, delle autorità militari e delle associazioni del territorio. Sala Flaminia gremita per lo spettacolo del comico abruzzese ‘Nduccio e della Compagnia Percuoco. Tanti anche gli stand con prodotti tipici e oggettistica. Immancabili le giostre per bambini e ragazzi.

Un fine settimana che ha visto tantissima gente anche al Castello di Santa Severa, dove il maltempo di sabato ha solo rimandato alla domenica il grande afflusso di visitatori a Verde in Scena, la mostra mercato di piante rare ed insolite. A dare il via alla manifestazione il Primo cittadino, accompagnato dai consiglieri Fratarcangeli, Manuelli, Magliani e dall’organizzatore della fiera Stefano Borghetti, che li ha guidati attraverso l’esposizione.

Oltre 280 persone hanno visitato domenica il sito archeologico di Castrum Novum in occasione delle Giornate Fai di Primavera, accolti dal Polo Museale Civico e dai volontari di Gatc e Fai.

“Castrum Novum si attesta essere il fiore all’occhiello della nostra città- ha affermato il Sindaco, giunto al sito per i saluti istituzionali- Assistere ad una così alta partecipazione di persone indica che l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del sito archeologico deve continuare. Ringrazio tutti i volontari che si rendono sempre disponibili a guidare i visitatori attraverso la scoperta dell’antica città romana. Credo, che al termine dei lavori del Centro Visite- ha concluso Tidei- saremo in grado di strutturare meglio l’accoglienza, potenziando i servizi e le iniziative, promuovendo una fruizione emozionale e consapevole del territorio”.