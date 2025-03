Santa Marinella: al via il nuovo regolamento circolazione fuoristrada –

E’ stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che disciplina la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

Lo scorso dicembre il Consiglio Regionale ha approvato l’emendamento alla norma in materia di circolazione fuoristrada (legge reg. num 29 del 30 marzo 1987) inserendo tra i mezzi autorizzati anche quelli utilizzati da chi pratica attività venatoria, attività di raccolta funghi e prodotti del sottobosco, tartufi e ramaglie. La modifica viene recepita dal Comune di Santa Marinella che, nel regolamento appena approvato, ne stabilisce i criteri e le modalità. A tal proposito, si legge nel testo che è vietato produrre rumori inutili e molesti, quali schiamazzi e l’utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori acustici, fatto salvo per quelli impiegati nei servizi di vigilanza, pronto intervento e soccorso, nonché di quelli consentiti nel corso di attività scientifiche, di monitoraggio e di manifestazioni autorizzate dal Comune. E’ vietato l’abbandono di rifiuti e detriti di qualsiasi genere e gli autorizzati a circolare devono utilizzare esclusivamente i percorsi individuati dall’Ente e sostare unicamente all’interno delle piazzole senza arrecare intralcio alla circolazione stradale. La velocità dei mezzi circolanti sulla viabilità individuata nel presente regolamento non potrà superare i 30 km orari.

Il Comune indicherà con apposita segnaletica le piazzole di sosta dei veicoli a motore e rilascerà gratuitamente apposito contrassegno di autorizzazione al transito e sosta.

Plaude al nuovo regolamento il sindaco Tidei. “Sono soddisfatto per l’approvazione del documento, ma invito tutti i fruitori della campagna a seguire quanto stabilito nelle norme – ha detto il Sindaco – L’obiettivo di questo regolamento è far conoscere le nostre campagne, ma nel rispetto dell’ambiente e salvaguardando il patrimonio paesaggistico del territorio”, ha commentato il Primo Cittadino.