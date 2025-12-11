Un concittadino di Civitavecchia porta la fiamma Olimpica a Montefiascone

Francesco Maria Trotta, scelto dal Comitato Organizzatore guidato da Damiano Lestingi, rappresenta la città nel viaggio della Torcia.

Lunedì scorso, il nostro concittadino Francesco Maria Trotta è stato invitato a partecipare al viaggio della Fiamma Olimpica a Montefiascone (VT). L’invito è arrivato direttamente dal Comitato Organizzatore delle operazioni, il cui responsabile è un altro nostro concittadino, Damiano Lestingi.

Accompagnato dal padre Michele e circondato dall’entusiasmo dei numerosi presenti che hanno voluto seguirne il passaggio, Francesco Maria ha avuto l’onore di portare la Fiamma Olimpica per un tratto sulle strade del comune falisco.

Lo Spirito Olimpico di Civitavecchia

Dopo il mitico Giancarlo Peris (ultimo tedoforo che accese il braciere olimpico delle Olimpiadi di Roma 1960 e che recentemente ha portato la lanterna proveniente da Atene), un altro tedoforo civitavecchiese ha avuto l’opportunità di dimostrare il più alto valore dello spirito olimpico.

Questo spirito non è la mera competizione, ma l’uomo nel suo complesso, con il suo senso di sacrificio, di rispetto verso gli altri, di inclusione e di solidarietà.