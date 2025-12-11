“Dona un gesto d’amore” – Raccolta straordinaria a sostegno della Caritas di Ladispoli

Ladispoli Attiva promuove una speciale raccolta di fondi e materiali a favore della Caritas di Ladispoli, un’iniziativa solidale pensata per supportare le famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà economica.



Durante le giornate di sabato 13 dicembre in via Glasgow 60 e domenica 14 dicembre in piazza Marescotti, dalle 10.00 alle 13.00, sarà possibile donare prodotti di prima necessità come tachipirina e sciroppi, articoli per l’igiene personale, biancheria intima e alimenti a lunga conservazione.



Contestualmente verrà attivata anche una raccolta fondi destinata all’acquisto di protesi e al sostegno degli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà.



Con un piccolo gesto possiamo contribuire insieme a migliorare la vita di chi ha più bisogno.

Ladispoli Attiva invita tutta la cittadinanza a partecipare e a dimostrare, ancora una volta, la forza della solidarietà.