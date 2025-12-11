Il Villaggio di Babbo Natale di Tolfa. Due weekend gratuiti 13-14 / 20 – 21 dicembre 2025

Nel pittoresco borgo medievale di Tolfa, a pochi passi da Roma, incastonato tra i paesaggi rurali, la magia e la tradizione del Natale prenderà vita nei due weekend del 13 – 14 dicembre e del 20 – 21 dicembre 2025 con Il Villaggio di Babbo Natale, giunto alla sua 12a edizione.

Il Christmas Village propone uno dei mercatini di artigianato natalizio più belli del litorale laziale con 28 installazioni presenti in Piazza Vittorio Veneto e lungo via Roma. Non potrà mancare l’eccellenza del paese: La Catana (conosciuta anche come la Tolfetana), la borsa autoctona in cuoio per cui Tolfa è famosa in tutto il mondo, acquistabile in Via Roma n° 75 (Selleria Bartolozzi) e Via Roma n 170 (Pelletteria Vannicola).

Il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa, coinvolge l’intero paese, con un team di lavoro composto dalle associazioni locali, rioni storici, commercianti delle botteghe tolfetane, comune, pro loco, università agraria e tantissimi volontari di ogni fascia d’età. Un intero paese a lavoro che per questa 12a edizione, aprirà le porte al visitatore di ben 11 location: l’Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell’Omino di Zenzero, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi Raccontastorie, la Posta degli Elfi, Gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch, il Christmas Park, The Nightmare Before Christmas e la Via degli Artigiani.

L’evento è ad ingresso gratuito. L’apertura del Villaggio sarà per i giorni 13-14 e 20 dicembre dalle ore 15.00, mentre il 21 dicembre alle ore 10.00 la Santa Messa in ricordo di tutti i volontari venuti a mancare per poi proseguire alle ore 11.00 con la Caccia al tesoro per i bambini e proseguendo per l’intera giornata, fino a chiusura evento.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà animato anche da spettacoli di fuoco e bolle di sapone, trampolieri, street bands, animazione per bambini, spettacoli di magia, concerti natalizi, spettacoli di danza e musica, luminarie, iniziative per gli amici a 4 zampe, mini circo e circo bianco, spettacolo equestre e l’attesa della Grande Parata natalizia prevista sia per sabato 13 e 20 dicembre per l’apertura dei due weekend.

Attesissimo il Christmas Bikers Parade con Slitta di Babbo Natale a cura del Motoclud Ruddeg, che farà vivere ai più piccini il divertimento con mini quad, insegnando giocando la sicurezza. Non mancherà la possibilità di assaggiare la gastronomia locale, genuina ed incontaminata con prodotti a km0, nei diversi ristoranti, trattorie e punti ristoro che si affacciano per tutto il percorso del Villaggio di Babbo Natale, diventando parte totalizzante dell’evento. Come da Tradizione, i passi ritmici e coinvolgenti del Centro Studi Danza di Letizia Costantini e la colonna sonora del Villaggio di Babbo Natale con la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Tolfa giunta ai suoi 159 anni di storia (dal 1866), una delle più antiche bande d’Italia, che daranno via all’apertura ufficiale del Villaggio e delizierà anche con il concerto “Christmas melodie”.

Altri spettacoli musicali: Concerto dei June, Christmas Voices, Work in Progress Acoustic Trio, Soreta & Kamorra Christmas Songs, Elfo Carillo, Alice Paba live duo, Concerto Scuola di Canto Lorena Scaccia, Concerto del Gruppo Musica d’Insieme “G.Verdi” Novità 2025, la presenza della Scuola dell’Infanzia dell’I.C di Tolfa, il trekking urbano natalizio per far conoscere le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Tolfa con soste in poesia e concerto di flauti sul tema del natale e l’atteso Presepio Giocondo: un richiamo a San Francesco d’Assisi che aprirà un presepe realizzato a grandezza naturale lungo uno scorcio storico di Tolfa particolarmente suggestivo per i visitatori. A conclusione dei 4 giorni di festa natalizia, l’evento si concluderà il 21 dicembre 2025 con la tradizionale Tombola natalizia tolfetana, estratta dal balcone del Comune di Tolfa che affaccia sul mercatino artigianale. La direzione artistica del Villaggio di Babbo Natale è affidata da ben 12 anni all’Associazione “La Filastrocca”, che negli anni si è guadagnata la fiducia e la stima di tutte le realtà di Tolfa e dei commercianti, che ogni anno ne garantiscono la presenza.

Un gruppo di lavoro che dedica tutto l’anno alla realizzazione del Villaggio, ponendo al centro la felicità dei bambini ma anche dei più grandi e garantendo un evento alla portata di tutti. Il Villaggio è reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio e Comune di Tolfa con il patrocinio della Pro Loco di Tolfa, Università Agraria, Fondazione Ca.ri.civ, Tolfa Cittaslow International ed Etruskey DMO. Sponsor Villaggio di Babbo Natale 2025: Borse e Catane Tolfa, Electron-Impianti elettrici, Creazioni Vannicola Tolfa, Conad City Tolfa, Avingegneria S.r.l, Tabaccheria Pesoni e Night & Day.