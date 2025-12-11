Legalità e Sicurezza: i Carabinieri e il Sindaco di Cerveteri Gubetti incontrano i cittadini del Sasso

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un incontro utile per sapere come prevenire truffe e atti predatori. Un sentito ringraziamento al Maggiore Angelo Accardo per la disponibilità offerta alla nostra città”. Appuntamento mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00

Proseguono le iniziative dedicate a informare i cittadini sui rischi e sulle misure di prevenzione contro furti, truffe e altri atti predatori.

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme al Maggiore Angelo Accardo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri comprensoriale di Civitavecchia, incontrerà la cittadinanza – in particolare gli abitanti delle frazioni di Sasso, Pian della Carlotta e Due Casette – per un appuntamento pubblico dedicato a fornire indicazioni pratiche su come riconoscere e sventare tentativi di truffa, soprattutto ai danni delle persone anziane e più vulnerabili. Saranno inoltre fornite informazioni su come mettere in sicurezza la propria abitazione, tutelare sé stessi, riconoscere situazioni sospette e attivare in modo corretto la chiamata d’emergenza al 112.

L’incontro si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00 presso il ristorante “Trattoria Zi Maria”, in via Sasso Manziana n. 2.

“Grazie alla disponibilità del Maggiore Angelo Accardo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, avremo modo di incontrare i cittadini e le famiglie del Sasso, di Pian della Carlotta, di Due Casette e delle aree limitrofe per affrontare un tema sempre molto sentito, perché legato alla sfera più personale delle persone: la sicurezza – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti –. Parleremo di come tutelare le proprie abitazioni quando si è fuori casa e riceveremo consigli utili su come prevenire episodi predatori o truffe, un fenomeno purtroppo in crescita, alimentato anche da telefonate spam e messaggi ingannevoli”.

“Mi auguro che questo incontro richiami l’attenzione di molti cittadini e che, compatibilmente con gli impegni delle Forze dell’Ordine, si possa riproporre in futuro anche nelle altre Frazioni del nostro territorio – ha concluso il Sindaco Gubetti”.

All’iniziativa prenderà parte anche la Polizia Locale con la Comandante Cinzia Luchetti. “In qualità di Assessore alla Polizia Locale – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – ho fortemente voluto la presenza della nostra Comandante, che ringrazio per il lavoro costante che svolge. Sarà l’occasione per fornire ulteriori informazioni ai cittadini su temi di competenza, come l’installazione delle telecamere di videosorveglianza e delle foto-trappole sul territorio, oltre alle questioni legate alle attività ordinarie del Corpo”.