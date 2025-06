Un anno di emozioni, talenti e condivisione: si conclude l’anno scolastico all’I.C. Ladispoli 1

Con l’arrivo di giugno, volge al termine un anno scolastico straordinariamente ricco per l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1. È stato un percorso intenso, fatto di crescita, progetti e partecipazione, che ha coinvolto con entusiasmo tutte le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, famiglie e personale.

L’anno si chiude nel segno della creatività e del movimento, grazie alla “Giornata delle Arti e dello Sport”, un’iniziativa che ha coinvolto tutte le classi e tutti i plessi dell’Istituto in una due giorni di attività speciali, culminate in performance, mostre, giochi e tornei. Un modo gioioso e coinvolgente per celebrare il talento dei bambini e dei ragazzi, ma anche i valori dell’amicizia, del lavoro di squadra e della bellezza dell’espressione artistica.

Nei cortili e nelle aule si sono alternati spettacoli teatrali, coreografie, cori, esposizioni di lavori artistici e momenti musicali, tutti frutto di un percorso didattico che durante l’anno ha saputo integrare la formazione culturale con la valorizzazione delle attitudini individuali. Contemporaneamente, le attività sportive hanno animato campi e palestre con sfide all’insegna del fair play e del divertimento. Una gradita presenza a scuola è stata quella del consigliere Fierli che ha premiato le manifestazioni sportive e ha portato il saluto del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e di tutta l’amministrazione.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti “il coronamento di un anno di lavoro intenso e appassionato, in cui l’Istituto ha cercato di offrire ai suoi alunni non solo una solida preparazione scolastica, ma anche spazi di espressione, inclusione e partecipazione attiva”.

Un plauso speciale va ai docenti, che con dedizione hanno guidato e sostenuto gli alunni in ogni attività, e alle famiglie, che hanno sempre risposto con entusiasmo e partecipazione.

L’I.C. Ladispoli 1 guarda ora all’estate come tempo di riposo e ricarica, ma anche di continuità educativa: le attività dell’Istituto, infatti, non si fermano totalmente a inizio giugno. Anche nei mesi estivi sono previsti laboratori e iniziative dedicate agli alunni, pensati per mantenere viva la curiosità e la creatività, con l’obiettivo di accompagnare bambini e ragazzi in un’esperienza formativa continua, aperta e inclusiva.