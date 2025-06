Ladispoli: Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana

Verdestate Video Contest per raccontare il mare

Prende ufficialmente il via il Verdestate Video Contest 2025, il primo concorso nazionale rivolto a registi, videomaker, documentaristi, biologi e attivisti ambientali under 35, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, in collaborazione con il Consorzio Marina di San Nicola e Hangar Educational.

Il contest è inserito nella Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana e punta a dare spazio alla creatività giovanile impegnata nella difesa dell’ambiente, con particolare attenzione al mondo marino e alle sue biodiversità.

«Siamo orgogliosi che Ladispoli – ha commentato l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa – ospiti un evento di questo valore culturale ed educativo. L’arte e la comunicazione visiva sono strumenti fondamentali per raccontare le sfide ambientali e costruire una coscienza collettiva. Al centro del concorso c’è il mare con tutte le sue bellezze e fragilità”.

Verdestate Video Contest 2025 vuole promuovere una riflessione sull’urgenza di preservare gli ecosistemi marini, valorizzando l’approccio artistico, scientifico e sociale di chi lavora, o sogna di lavor

Il concorso è aperto a artisti, registi, videomaker, video-documentaristi, biologi o attivisti ambientali, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

I partecipanti devono presentare un solo cortometraggio video, della durata massima di 5 minuti. il video può essere girato con qualsiasi tipo di attrezzatura (videocamera, DSLR, smartphone, ecc.). I video possono essere realizzati in qualsiasi lingua, ma devono essere sottotitolati in italiano o inglese.

Gli interessati alla selezione possono iscriversi inviando una mail a [email protected] il materiale richiesto entro e non oltre le ore 18:00 del 14 luglio 2025

Per tutte le informazioni https://www.spaziohangar.net/verdestate25