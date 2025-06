Il Ladispoli si allenerà lontano dalla città: una scelta che fa discutere

Per la prima volta dalla sua fondazione, il Ladispoli non si allenerà più nella sua amata città, ma a Roma. Una notizia che ha lasciato molti tifosi e sportivi delusi e un po’ rattristati, perché speravano in una società più passionale e radicata nel territorio.

Dispiace leggere che il club non continuerà ad allenarsi tra le strade e i quartieri di Ladispoli, ma abbia scelto di spostarsi altrove. Questa decisione sembra far perdere un po’ di quella passione, identità e senso di appartenenza che da sempre caratterizzano il nostro amato team. È un po’ come quando una squadra di calcio, senza un vero legame con la propria comunità, si allena e gioca lontano da casa, diventando più un’azienda che una squadra di cuore.

Il calcio sta cambiando, e spesso questa trasformazione permette a chi comanda di prendere decisioni che non sempre rispecchiano i sentimenti dei tifosi. La squadra, infatti, è dei tifosi e della passione che la circonda. Un presidente, come un allenatore, può esserci oggi e sparire domani. Perdere una squadra con una lunga storia alle spalle, con anni di militanza in serie D, fa davvero male a tutta la comunità.

Anche dall’amministrazione locale ci si aspetta una risposta, un segnale che possa evitare l’inizio di una nuova era che sembri allontanare ancora di più il Ladispoli dai suoi tifosi e dalla sua gente.

Fatevene una ragione: il Ladispoli, purtroppo, non è più esclusivamente dei ladispolani.