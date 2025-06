Cerveteri, i tifosi applaudono la riconferma di Ferretti in panchina.

Ora si scalda la passione della tifoseria, pronta a sottoscrivere l’abbonamento. Lupi: “Siete la nostra forza”

Marco Ferretti è stato riconfermato alla guida della squadra dei Cerveti, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. Ora l’obiettivo è allestire una squadra competitiva, rinforzata da elementi funzionali alle richieste del mister.

Un punto fondamentale riguarda anche sponsor e tifoseria. Per questo, il presidente Andrea Lupi ha sottolineato come la squadra di calcio rappresenti un bene per tutta la città. Ha quindi rivolto un invito agli imprenditori affinché rispondano come facevano anni fa, quando c’era molta più collaborazione e sinergia.

Incrementare il numero dei tifosi, che negli ultimi mesi è cresciuto, è una tappa fondamentale per la crescita della squadra. Sono sempre di più i giovani che frequentano lo stadio, rispetto alla fascia più anziana, spesso scoraggiata dal fatto che lo stadio si trovi in periferia.

Al di là di tutto, sembra esserci un rinnovato entusiasmo. Verrà avviata anche una campagna abbonamenti con prezzi popolari, per rinsaldare un rapporto che sembrava sfilacciato.

“I tifosi sono la nostra forza, vogliamo regalargli una stagione importante”, ha esordito Lupi. “Ci aspettiamo una risposta forte, sono convinto che non resteremo delusi. Insieme allo staff stiamo lavorando per allestire una formazione competitiva.”