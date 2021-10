Umbria, morto un bambino di 2 anni: aveva ferite all’addome –

Un bimbo di due anni è morto dopo essere stato soccorso nei pressi di un supermercato nella zona di Città della Pieve. Sul corpicino presenta una ferita all’addome.

Il bambino era con una donna, probabilmente la madre.

Questa – secondo una prima ricostruzione – sarebbe entrata nel supermercato con il bambino in braccio. Da stabilire dove e come sia stata provocata la ferita al piccolo. “Quello che è certo – ha detto il sindaco Fausto Risini – è che si tratta di una grande tragedia accaduta in un centro piccolo e tranquillo, ora sconvolto”.



La procura della Repubblica di Perugia procede per omicidio. La donna, in stato confusionale, lo avrebbe adagiato sul nastro trasportatore di una delle casse. E’ rimasta sul posto e quindi i carabinieri l’hanno bloccata. Sul bambino sono state subito notate ferite da arma da taglio ma non è chiaro come sia morto ed eventuali responsabilità.