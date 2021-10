Covid, in Italia 3.405 nuovi casi e 52 decessi: il bollettino di venerdì 1 ottobre 2021 –

Sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno di ieri

La terza dose per i sanitari non sarà obbligatoria. Si valuta invece l’ipotesi di una vaccinazione eterologa per quanti hanno ricevuto farmaci fin qui non riconosciuti dall’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, come Sinovac e Sputnik. Una soluzione che riguarda, ad esempio, molti stranieri lavoratori che hanno bisogno, dal 15 ottobre, del Green Pass.

Gianni Rezza, direttore della Prevenzione presso il ministero della Salute risponde così in conferenza stampa alle domande dei cronisti: “La terza dose per i sanitari è prevista una volta completata la ri-vaccinazione di over-80 e residenti nelle Rsa ma non sarà un obbligo. Potrebbe cominciare presto”. E ancora: “Il Consiglio superiore di sanità aveva detto di considerare l’opportunità di una dose aggiuntiva eterologa di vaccino anti-Covid a chi fosse stato vaccinato con vaccini come Sinovac o Sputnik, ma c’è bisogno del pronunciamento di una agenzia regolatoria. Ad ogni modo, Sinovac è comunque riconosciuto dall’ Oms ma non Sputnik e dunque ci sono dei problemi da risolvere anche di tipo regolatorio. Anche questo aspetto è in corso di valutazione” ha spiegato Rezza alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

Intanto nelle ultime 24 ore sono stati 3.405 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 52 le vittime. Ieri erano stati 3.804 i nuovi contagi e 52 i morti. I tamponi sono stati 293.469 e il tasso di positività è all’1,16%. Calano i ricoveri: 87 meno di ieri nei reparti ordinari e 11 in meno in terapia intensiva.