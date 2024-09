Ultima tappa del campionato Italiano d’acqua a Fiumicino; “Grand Prix Aquabike”

Nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2024, presso Piazzale Mediterraneo a Fiumicino, si terrà l’ultima tappa della II° edizione del Campionato Italiano Moto d’Acqua – “Grand Prix Fiumicino Aquabike”, un’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Le prove libere avranno inizio alle 9.15 ed a seguire tutte le gare in programma. Alla conclusione della competizione, si terrà la cerimonia di premiazione e saranno proclamati i vincitori del titolo Italiano 2024.

“Un’importante occasione per assistere alle spettacolari performance dei migliori piloti italiani di moto d’acqua. – ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Federica Poggio. – Fiumicino si conferma come meta privilegiata per eventi sportivi di rilievo nazionale, sottolineando l’importanza del mare come risorsa e simbolo della nostra città.”