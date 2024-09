Calcio, al via i tesseramenti della Virtus Marina di San Nicola

Parte ufficialmente la stagione della Virtus MSN, la società rilancia il progetto partecipando nuovamente a tutte le categorie giovanili

Sono ufficialmente iniziate le iscrizioni per la scuola calcio della Virtus Marina di San Nicola. La società, con sede nella frazione di Ladispoli, è partita alla grande e, anche quest’anno, avrà squadre per tutte le categorie giovanili. Tutte le squadre, dalla categoria Piccoli Amici (classe 2018-2019) fino alla prima squadra, parteciperanno ai campionati federali. Non solo, la volontà della società è quella di iscrivere le proprie formazioni al girone di Roma così da confrontarsi con realtà diverse e, spesse volte, più attrezzate.

La Virtus MSN punta tutto sulla crescita dei ragazzi, seguendo 2 concetti chiave: educazione e rispetto. Il team della scuola calcio, guidato da Marco Bonafiglia, è formato da istruttori qualificati, che hanno la grande capacità di interagire con i ragazzi e di saperli aiutare nelle prime fasi della loro giovanissima carriera.

“L’obiettivo è la crescita del bambino – ha spiegato Vincenzo Bari, il direttore sportivo dei rossoblù – questa è la linea guida della nostra società. La vittoria può arrivare anche in un secondo momento. Noi puntiamo a far crescere bambini e ragazzi in un ambiente sano e, forse, questa visione della competizione è ciò che ci differenzia dagli altri. Bisogna crescere nel rispetto e non nel caos. Poi i risultati arrivano: avevamo 40 ragazzi quando abbiamo iniziato e lo scorso anno eravamo a circa 130. Ora, speriamo di superare quel risultato e queste prime settimane stanno andando molto bene. Inoltre, lo scorso anno abbiamo vinto un campionato provinciale e, dopo appena 3 anni, la nostra under 14 disputerà il campionato regionale. Questo è stato il frutto della programmazione, ma anche della capacità di integrazione dei nuovi elementi che, man a mano, si sono aggiunti”.

“Sono sincero – ha aggiunto il direttore sportivo – è difficile trattenere qua i ragazzi. Intorno a noi ci sono società che disputano campionati molto vari. Qui cerchiamo di farli crescere in un ambiente sano, ma stimolante. Il nostro focus è proprio la scuola calcio perché una volta arrivati all’agonistica, si vede chi ha lavorato bene e chi no”.

Per tutte le informazioni è possibile recarsi allo Stadio A. Lombardi di Marina di San Nicola dove lo staff della Virtus MSN aspetta i giovani calciatori. La struttura è aperta dalle 15:00 circa fino alle 20/20:30 dal lunedì al sabato. La domenica, invece, il campo è aperto tutta la mattina e chiuso nel pomeriggio.

In alternativa, è possibile contattare Rita Cappiello, punto di riferimento assoluto per la segreteria. Il numero da chiamare è il 3889715092.

Per quel che riguarda la logistica, Anna Troìa è pronta a risolvere i problemi dei piccoli atleti.