Santa Marinella: servizio di bus navetta per gli studenti che hanno le scuole interessate dai lavori

“Siamo giunti all’inizio del nuovo anno scolastico. Lunedì 16 le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado riapriranno le porte a centinaia di bambini e ragazzi- ha affermato il sindaco Pietro Tidei-

Grazie agli interventi di ristrutturazione intrapresi e che giungeranno a compimento entro la fine dell’anno, le scuole della città sono pronte ad accogliere in sicurezza alunni e insegnanti. Da decenni tutti gli edifici scolastici reclamavano lavori di sistemazione e messa in sicurezza, che deve essere la priorità.

Nel frattempo, stanno andando avanti anche i lavori del nuovo centro cottura vicino al plesso Centro e abbiamo richiesto un finanziamento per altri 500 mila euro per una nuova mensa scolastica da realizzare presso l’istituto di Piazzale della Gioventù, dove inoltre stanno proseguono i lavori della nuova Scuola dell’infanzia. Allo stesso modo vanno avanti i lavori per costruire il primo asilo nido della città a Prato del Mare”, ha spiegato il Primo Cittadino.

Per ovviare a eventuali disagi che alcune famiglie potrebbero avere nel raggiungere le sedi cittadine dove, provvisoriamente, sono state dislocate le classi del plesso Centro, il Comune ha messo a disposizione un servizio di bus navetta ad uso esclusivo degli alunni del plesso.

E’ disponibile sul sito del Comune il modulo di richiesta per l’utilizzo del servizio, che viene garantito fino al 22 dicembre 2024.

Qualora i lavori non dovessero terminare entro dicembre le famiglie potranno aderire al canonico servizio di trasporto scolastico, già attivo con punti di ritiro diffusi per la città, o in alternativa accompagnare direttamente gli alunni presso gli spazi sostitutivi individuati i quali distano dalla scuola centro rispettivamente 1.400 – 2.000 mt.

Se il numero di richiedenti superasse i 40 posti disponibili, sarà formulata una graduatoria in base al proprio ISEE familiare. La salita e la discesa dallo scuolabus dei bambini avverrà esclusivamente nel punto di raccolta stabilito adiacente la scuola Centro. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Santa Marinella o rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione.