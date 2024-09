Borgo San Martino, mister Fara: “Gruppo unito, lavorano per preparare la stagione al meglio”

Borgo San Martino, mister Fara dopo una settimana di preparazione. ” Gruppo unito, si applicano e lavorano per preparare la stagione al meglio”

Per Roberto Fara, allenatore del Borgo San Martino, ci sono tutti i presupposti per puntare a disputare un buon campionato. L’allenatore è rimasto soddisfatto in settimana degli allenamenti , soprattutto ha visto una squadra applicarsi ” Diciamo che dopo una settimana mi ritengo soddisfatto dei ragazzi, dai quali ho avuto delle buone risposte – ha riferito Fara- . Alcuni di loro già li conoscevo, altri meno. Si sono integrati, sono entrati in armonia. Vedo una squadra unita, che mi segue, già questo è un dato positivo. E’ chiaro che c’è da lavorare, ci sono giorni prima dell’inizio del campionato, dove vogliamo arrivarci nella prima migliore condizione”.