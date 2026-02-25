Ufficializzazione del simbolo UDC ad Anguillara Sabazia: presenti i vertici nazionali del partito

Venerdì 27 si terrà ad Anguillara Sabazia l’evento di ufficializzazione del simbolo dell’UDC nel territorio comunale, un appuntamento politico di rilievo che vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti nazionali e provinciali del partito.

All’incontro saranno presenti il Presidente Nazionale dell’UDC, l’On. Lorenzo Cesa, e il Presidente Onorario, la Sen. Paola Binetti, a testimonianza dell’importanza strategica attribuita al territorio di Anguillara e più in generale all’area di Roma Nord.

Interverrà inoltre il Coordinatore Provinciale Roberto Riccardi, insieme a Luigi Mataloni, Responsabile allo Sviluppo del Territorio Roma Nord e membro del Direttivo Roma e Provincia, impegnato nel rafforzamento della presenza e dell’organizzazione del partito sul territorio.

Sarà presente anche il Sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per l’UDC locale, che punta a consolidare la propria presenza politica, promuovendo un progetto radicato nei valori del popolarismo europeo e attento alle esigenze concrete della comunità. L’ufficializzazione del simbolo segna infatti un passaggio formale ma anche sostanziale, volto a rafforzare l’identità e l’organizzazione del partito in vista delle future sfide amministrative.

L’evento si propone come occasione di confronto e dialogo con cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali, in un’ottica di collaborazione e sviluppo del territorio.