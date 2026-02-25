Direzione Marittima del Lazio e Ares: firmata la collaborazione per la gestione delle emergenze

Lo scorso 18 febbraio, presso la sede della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Civitavecchia, il Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Cosimo NICASTRO, ed il Direttore Generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118, Dott. Narciso MOSTARDA, hanno firmato un Protocollo d’intesa per la “collaborazione nelle attività di soccorso in mare e soccorso sanitario in emergenza nelle zone costiere della regione Lazio”.

L’obiettivo è rendere sempre più efficace le operazioni di salvataggio in mare che richiedono un soccorso sanitario d’urgenza, nelle zone costiere e nelle acque di giurisdizione laziali.

Con questo importante atto è stato formalizzato il reciproco impegno consolidando e rendendo strutturale la proficua attività di cooperazione che, già di fatto, le due amministrazioni hanno condotto nel corso degli ultimi anni.

Nel perseguire il comune interesse di salvaguardare la vita umana, ARES 118 e Guardia Costiera, continueranno cosi a collaborare attivamente al fine di garantire un adeguato ed appropriato soccorso sanitario in emergenza in ambiente marittimo, mettendo reciprocamente a disposizione le rispettive competenze professionali, nonché le risorse umane e strumentali necessarie.

A tal fine, sono stati definiti alcuni aspetti tecnico-operativi ed organizzativi correlati all’attuazione dello stesso accordo, quali ad esempio:

le procedure operative per il trasporto del paziente prevedendo, ove necessario, l’imbarco del personale medico e paramedico di ARES 118 sulle motovedette della Guardia Costiera dislocate presso i porti laziali ed impiegate in mirate attività di soccorso in mare;

la familiarizzazione a bordo delle motovedette della Guardia Costiera del personale sanitario di ARES 118, destinati ad imbarcare sugli stessi mezzi per prestare assistenza sanitaria alle unità richiedenti soccorso in mare;

la formazione del personale di ARES 118 e della Guardia Costiera attraverso un mutuo scambio di cognizioni tecnico-professionali;

l’addestramento del personale della Guardia Costiera in materia di primo soccorso sanitario;

le modalità di comunicazione condivise tra le Centrali Operative di ARES 118 e le Sale Operative della Guardia Costiera distribuite sulle coste laziali;

la valorizzazione delle notizie relative alle richieste di assistenza medica in mare, in sede di gestione dell’emergenza da parte delle Sale Operative della Guardia Costiera distribuite sulle coste laziali.

L’integrazione delle reciproche professionalità è dunque la chiave di questa collaborazione che contribuirà a creare una efficace sinergia per ridurre tempi di intervento ed incrementare l’efficacia delle operazioni.

“La definizione di procedure certe e veloci tra le reciproche sale operative garantirà un’attivazione immediata della catena dei soccorsi in un sistema integrato terra-mare per la tutela superiore di bagnanti, diportisti e lavoratori marittimi in generale” ha dichiarato il Direttore Marittimo.

“L’integrazione delle professionalità è la chiave per vincere le sfide del tempo nelle emergenze complesse. L’integrazione di saperi e competenze così diverse garantiscono qualità e sicurezza delle cure” ha concluso il Direttore Generale dell’ARES.