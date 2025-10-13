Al vertice di Sharm el-Sheikh si avvia la “fase 2” del piano: ricostruzione, stabilizzazione e maggiore accesso umanitario al centro delle promesse

Trump sigla un accordo per la pace a Gaza insieme a Egitto, Turchia e Qatar –

Donald Trump ha firmato a Sharm el-Sheikh un accordo di pace per Gaza, insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e al premier del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, mediatori chiave del processo.

Al centro dell’intesa, annunciata durante un summit internazionale, c’è il passaggio alla cosiddetta fase 2: accrescere l’accesso umanitario immediato, stabilizzare la Striscia e pianificare una conferenza internazionale sulla ricostruzione, fissata al Cairo per novembre. I leader hanno discusso degli step operativi per far partire concretamente la transizione da un cessate il fuoco fragile a un progetto politico e infrastrutturale duraturo.

Trump, intervenendo alla cerimonia, ha elogiato l’Egitto per l’impegno dimostrato e ha manifestato la volontà di includere al-Sisi nel nuovo “consiglio per la pace a Gaza”. Il presidente statunitense ha inoltre sottolineato che “molti leader vogliono farne parte”, in un richiamo all’inclusività diplomatica e alla pressione collettiva per imprimere un’accelerazione al processo.

La cerimonia è stata seguita da un incontro internazionale con decine di capi di Stato e di governo, tra i quali Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e vari leader del Medio Oriente. Meloni ha partecipato ai colloqui sullo sviluppo e sulla ricostruzione, sottolineando l’importanza di basare il quadro della pace sulla soluzione dei due Stati.

In chiusura, Netanyhauh ha annullato un previsto viaggio in Egitto, giustificando la decisione con ragioni legate alle festività. L’orizzonte politico resta incerto, e molto dipenderà dalla capacità delle parti di tradurre in prassi gli impegni annunciati: il vertice di novembre al Cairo sarà un test decisivo per passare dalle dichiarazioni agli atti concreti.