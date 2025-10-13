Bracciano, mercoledì 15 ottobre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 15 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Bracciano.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Santa Lucia, via Claudia, via di Valle Foresta, via Settevene Palo, via Montefiori, via della Macchia, via Montefranco, via Santo Spirito, via dei Condotti, via due Miglia, zone limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.