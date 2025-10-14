Gualtieri: “Siamo nella direzione giusta. Scende il debito, aumentano le entrate e i servizi sul territorio”

Fitch Ratings promuove la Città Metropolitana di Roma Capitale classificandola da “BBB” a “BBB+” avendo migliorato il Long Term Foreign and Local Currency Issuer Default Rating (IDR) con prospettive stabili. Secondo Fitch Ratings (l’agenzia internazionale di valutazione del credito che assegna giudizi sull’affidabilità di emittenti di debito come stati e società private), l’aggiornamento riflette il miglioramento delle performance finanziarie della CMRC, dovuto al continuo calo dell’indebitamento e al recupero delle entrate operative e si prevede che il rapporto tra debito netto e saldo operativo rimarrà stabilmente sotto i parametri attuali (8x).

Fitch Rating promuove Città Metropolitana di Roma

Raddoppiata anche la liquidità rispetto al periodo pre-pandemia, mentre le spese sono stabili e principalmente a infrastrutture stradali e scolastiche.

“Questo dato conferma che siamo nella direzione giusta. Contenimento del debito e miglioramento dei servizi che la Città metropolitana di Roma garantisce sul territorio sono gli obiettivi che ci siamo posti dall’inizio del nostro mandato – commenta il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che guida anche CMRC -. Siamo soddisfatti del risultato ma questo ci spinge a fare ancora di più nel futuro”.

La revisione del Standard Credit Profile (Scp) riflette