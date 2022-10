Appuntamento il 13 ottobre alle 17 in via Cicerone 25, nella nuova sede comunale

Truffe e raggiri: i carabinieri pronti a incontrare i cittadini di Santa Marinella –

Quello delle truffe e dei raggiri, soprattutto ai danni delle persone anziane, è purtroppo un problema ben noto sul territorio. Da Ladispoli a Civitavecchia, sono diverse le segnalazioni da parte dei cittadini.

“Sono un amico di suo nipote. Ha avuto un incidente, ha bisogno di soldi” o ancora “Siamo tecnici del servizio idrico dobbiamo controllare le condotte idriche in casa”. Sono solo alcune delle tecniche utilizzate dai truffatori per mettere a segno i loro colpi.

E così, l’amministrazione comunale di Santa Marinella ha promosso, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, un meeting in cui verranno illustrate le principali tecniche di truffe e raggiri ai danni dei soggetti fragili e come fare a riconoscere eventuali truffatori.

L’incontro riveste particolare importanza per la collettività e la collaborazione di tutti è fondamentale. L’incontro è per il 13 ottobre alle 17 in via Cicerone 25, nuova sede comunale.