I gruppi consiliari di opposizione “Insieme per Allumiere” e Pd: “Consiglio convocato nonostante la non esecuzione della commissione capigruppo”

“Allumiere, consiglio saltato per l’assenza di due assessori e un consigliere di maggioranza” –

Lunedì 10 Ottobre, dopo oltre due mesi di totale silenzio, finalmente è ripresa l’attività comunale, con relativa convocazione del Consiglio Comunale. I gruppi consiliari di opposizione, “Insieme per Allumiere” e “PD”, rappresentati dai consiglieri Pasquini Antonio, Superchi Sante, Nicol Frezza e Enrico Fracassa, informano la cittadinanza tutta che il

consiglio in questione è stato convocato, nonostante la non esecuzione della commissione capigruppo che, da regolamento, rappresenta la commissione con la funzione di vagliare l’ordine del giorno del consiglio proposto dal Sindaco e relativa approvazione di calendarizzazione, con eventuali proposte di modifiche o integrazione.

Fatta questa precisazione, ci siamo comunque organizzati, nonostante la tempistica molto stretta soprattutto per chi deve rispettare turnazioni lavorative.

Con grande stupore, apprendiamo, una volta entrati in sala consiliare, che la nostra presenza garantiva il numero legale dell’adunanza, essendo assenti ben tre consiglieri di maggioranza, di cui un consigliere e due assessore. Ora ci chiediamo? Qual è il criterio programmatico del Sindaco? Si convoca un consiglio di fretta e furia, per poi constatare che nemmeno la maggioranza tutta era organizzata per garantire il numero legale? Dopo i disservizi del pulmino, causati da una chiara assenza di programmazione, ci troviamo al secondo consiglio comunale con una situazione davvero drammatica.

A questo riguardo, segnaliamo che molti degli atti prodotti (delibere e determinazioni) non sono pubblicati sul sito del Comune di Allumiere, rendendo in tal modo poco trasparente e condivisa l’azione amministrativa; tutti i cittadini hanno, infatti, il diritto di leggere e conoscere gli atti che un’amministrazione produce, partecipando così al procedimento amministrativo: questa possibilità, attualmente, non è garantita ai cittadini di Allumiere.