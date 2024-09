Tromba d’aria a Fiumicino, il comune valuta la richiesta dello stato di emergenza

Fiumicino – Diversi i danni causati dal maltempo la scorsa notte, soprattutto nella zona nord del territorio. La Polizia Locale, insiemealla Misericordia di Fiumicino ed all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Passo della Sentinella, hanno prontamente risposto alle emergenze, offrendo un intervento rapido e coordinato.

“Le forti raffiche di vento e la caduta di alberi nella zona nord del comune, hanno causato notevoli danni. In particolare, il tetto della chiesa del Villaggio dei Pescatori è stato scoperchiato ed alcuni stabilimenti balneari di Passoscuro hanno subito gravi danni dopo il passaggio di una tromba d’aria. – ha confermato l’Assessore all’ambiente, Stefano Costa-La professionalità e l’impegno delle associazioni e della Polizia Locale, che ringrazio, sono stati fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, contenere i danni e per fornire un’assistenza tempestiva nelle aree colpite. – aggiunge – Il Sindaco Mario Baccini sta valutando la possibilità di richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza.”