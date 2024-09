Cerenova padel , esordio di successo per il trofeo “Costa del Tirreno”

Finale di Padel trofeo “Costa del Tirreno” a Cerenova

Un esordio di grande successo, quello organizzato al Padel center di Cerenova, patrocinato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel con l’obiettivo primario di promuovere questa nuova disciplina sportiva che è molto di tendenza negli ultimi anni.

Sono più di 80 i giocatori iscritti, provenienti da ogni parti d’Italia dove figurano anche i 6 top 100 del ranking italiano che stanno dentro i 300 della classifica Fip mondiale, presenti anche giocatori amatoriali che hanno la possibilità di esordire in tornei agonistici. Per il Cerenova Padel è un momento importante e positivo, che li ha visti protagonisti di tanti successi facendo anche un salto di categoria grazie alla vittoria in trasferta con il We Padel Latina e passando alla serie C