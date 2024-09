L’associazione Nazionale Marinai d’Italia gruppo di Ladispoli, celebra i 30 anni dalla sua fondazione

Nel 1994 un gruppo di marinai e simpatizzanti della Marina Militare si riunì nella prima Assemblea dell’appena costituito Gruppo Ladispoli. Un reciproco e solido intento: continuare a tenere acceso il loro spirito “marinaresco” e trasmetterlo sul proprio territorio, un territorio già ricco in sé di una millenaria storia sulle onde del proprio mare.

Sono passati 30 anni dalla fondazione ed ancora il Sodalizio ha tanta vitalità nel perseguire gli intenti originari dei tanti soci che vi credettero e si spesero per significativi traguardi. Il Gruppo rappresenta ora una importante realtà sul territorio promuovendo, tra l’altro, iniziative volte alla diffusione della salvaguardia dell’ambiente marino, coinvolgendo

anche tanti concittadini, creando momenti di inclusione sociale e crescita culturale.

La celebrazione del Trentennale avrà la sua solennità domenica 15 settembre nella cerimonia al Monumento ai Caduti e presso la propria sede sul Lungomare Regina Elena.

Sabato 14 e domenica 15, nelle sale dell’Hotel Villa Margherita in Via Duca degli Abruzzi, una mostra fotografica sull’eco sistema marino locale con l’intervento di Biologi Marini è una esposizione di modellismo navale, saranno il corollario a gratifica di questi nostri: “una volta marinai …marinai per sempre”

IL PRESIDENTE ANMI LADISPOLI

Luogotenente (r) Matteo Diano

