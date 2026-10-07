Trofeo CONI, i ragazzi di Marina di Cerveteri sesti in Italia nel SUP

I quattro atleti dell’associazione hanno rappresentato il Lazio, terzo nella classifica generale. Roberta Mariani: “Hanno dimostrato di essere una squadra vera, unita e pronta a sostenersi sempre”

Sesto posto in Italia nel SUP per i ragazzi dell’ASD Marina di Cerveteri al Trofeo CONI 2026. La squadra ha concluso la trasferta in Puglia raggiungendo le semifinali e poi le Finali B, condividendo anche la soddisfazione per il terzo posto del Lazio nella classifica generale della manifestazione.

A rappresentare la regione nella disciplina sono stati Niccolò Bonsignore, Giorgio Mescia, Giulia Ginnetti e Margot Pintus: quattro atleti Under 14, tutti provenienti dalla scuola dell’ASD Marina di Cerveteri. Ad accompagnarli Roberta Mariani, nel ruolo di accompagnatrice ufficiale CONI. È lei a raccontare il percorso dei ragazzi e le emozioni di un’esperienza che, accanto al risultato sportivo, ha messo alla prova la capacità del gruppo di affrontare insieme la competizione. “Siamo arrivati con tutto il nostro impegno fino alle semifinali e poi alle Finali B”, racconta Mariani. “Per tre di loro era la prima gara: tra ansia, emozione e adrenalina hanno dato tutto, ma soprattutto hanno dimostrato di essere una squadra vera, unita e pronta a sostenersi sempre”.

Il sesto posto riguarda il risultato nel SUP, mentre il bronzo arriva dalla classifica generale del Trofeo CONI: il Lazio ha chiuso con 106 punti, alle spalle della Lombardia, prima con 112, e dell’Emilia-Romagna, seconda con 108. “Un bronzo che ci dà ancora più voglia di crescere e migliorare”, commenta Mariani. Che conclude con un ringraziamento ai suoi atleti: “Orgogliosa di essere stata la loro accompagnatrice. Grazie ragazzi, questa esperienza resterà con noi per sempre!”.