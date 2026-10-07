Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli in visita al Lycée Jules Le Cesne di Le Havre

Nato dall’intuizione, dalla passione e dall’impegno della Docente e pedagogista Sofia Corradi, l’Erasmus rappresenta uno dei più noti strumenti di mobilità e formazione interculturale dell’Unione Europea. Divenuto realtà nel 1987 ed esteso dal 2021 anche agli studenti degli Istituti Superiori, il Programma ha aperto la strada a milioni di esperienze formative divenendo presto uno dei più efficaci veicoli per dare senso e concretezza al concetto di cittadinanza europea.

E domenica 4 ottobre anche dieci allievi dell’Istituto Alberghiero «Giuseppe Di Vittorio» di Ladispoli, accompagnati dai docenti Prof.ssa Angela Di Sabatino, Persona di contatto Erasmus, e dal Prof. Alberto Oliva, Docente di Francese e membro dello Staff di Vicepresidenza dell’Alberghiero, sono partiti alla volta della Francia per visitare il Lycée Jules Le Cesne, Istituto Professionale di eccellenza situato a Le Havre.

Ladispoli, Erasmus al “Di Vittorio”: destinazione Normandia

«Riprendiamo le nostre attività Erasmus – ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino – perché crediamo profondamente nel valore dell’interculturalità e siamo convinti che le esperienze di internazionalizzazione, condivise con scuole di diversi Paesi, posseggano una straordinaria forza formativa e «propulsiva» per gli studenti che partecipano. Desidero ringraziare la Dirigente scolastica Prof.ssa Lidia Cangemi, la Prof.ssa Marianna D’Amico, Seconda Collaboratrice della Dirigente, i colleghi Chiara Brunetti e Alberto Oliva, Referenti del Progetto».

«Si tratta di occasioni da non perdere – ha aggiunto il Prof. Alberto Oliva – capaci non solo di migliorare le competenze linguistiche degli allievi, ma soprattutto di favorire un contatto diretto con altre culture, dando senso e concretezza a quel concetto di «cittadinanza europea» che altrimenti rischierebbe di rimanere una semplice astrazione. E a fornirne la prova basta l’entusiasmo dei nostri studenti pronti a mettere finalmente in campo le conoscenze acquisite fra i banchi di scuola».