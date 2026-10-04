Carolina Luciani della Tirreno Bike e Simone Dalla Bernardina della Village Bike sono partiti per la Puglia insieme a Gioele e Valerio. Oggi a Ladispoli la penultima tappa del Baby Cross Summer

Trofeo CONI, anche Cerveteri e Ladispoli nella squadra di ciclismo del Lazio

Anche il ciclismo di Cerveteri e Ladispoli sarà rappresentato alla fase finale del Trofeo CONI in Puglia. Tra i giovani della squadra laziale ci sono Carolina Luciani, della Tirreno Bike di Cerveteri, e Simone Dalla Bernardina, della Village Bike di Ladispoli. Con loro sono partiti alla volta di Bari anche Gioele e Valerio. I quattro ragazzi, seguiti da Paolo e dai loro genitori, rappresenteranno il ciclismo nella delegazione CONI Lazio, nella competizione che mette a confronto le rappresentative regionali italiane under 14. “Forza ragazzi! Forza CONI Lazio!“, è l’incoraggiamento che accompagna l’annuncio della partenza, insieme all’augurio di un grande in bocca al lupo ai giovani atleti.

Intanto, il calendario del ciclismo giovanile propone un appuntamento anche sul territorio: oggi, domenica 4 ottobre, a Ladispoli è in programma la penultima tappa del Baby Cross Summer, organizzata dalla Village Bike.