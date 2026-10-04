Ardel e Patrascu firmano il 2-1. I verdeazzurri restano in testa con 15 punti. Domenica la sfida sul campo del Real Campagnano

Il Cerveteri soffre ma fa cinque su cinque. Battuto il Campo dell’Oro

Il Cerveteri conquista la quinta vittoria consecutiva e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Contro il Campo dell’Oro finisce 2-1, grazie alle reti di Ardel e Patrascu. Un successo sofferto, arrivato al termine di una prestazione al di sotto delle possibilità degli etruschi. I verdeazzurri giocano un primo tempo sbiadito. Nella ripresa crescono, ma faticano comunque a impensierire il portiere avversario. Il Cerveteri riesce però a portare a casa altri tre punti e a proseguire la sua serie di vittorie, pur senza brillare. Sono soprattutto il risultato e la classifica a far sorridere i tifosi: cinque successi in altrettante partite e 15 punti, con il primato confermato.

Domenica il Cerveteri affronterà una prova importante sul campo del Real Campagnano, considerato la squadra più forte del girone. Una sfida che metterà alla prova i verdeazzurri dopo questo avvio a punteggio pieno.