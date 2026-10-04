Il giovane atleta sale sul podio al Campionato italiano nonostante non fosse in piena forma. La mamma e coach Roberta Mariani: “Quel podio, Dani, te lo sei conquistato tutto”

SUP Race, Daniel conquista l’argento Under 10. L’orgoglio di mamma Roberta

Daniel conquista la medaglia d’argento nella categoria Under 10 al Campionato italiano di SUP Race. Un secondo posto raggiunto nonostante non fosse in piena forma, come racconta la mamma Roberta Mariani, coach, in un messaggio dedicato al figlio. Dopo aver tagliato il traguardo, però, un broncospasmo lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare alle altre gare. “In questa gara ha dato tutto quello che aveva”, scrive Mariani, sottolineando l’impegno con cui Daniel ha affrontato la prova.

“Ma quel podio, Dani, te lo sei conquistato tutto. Per la grinta, per il coraggio e per aver dato tutto fino alla fine”. Nelle parole di Roberta c’è l’orgoglio della mamma, che conosce la determinazione del figlio e anche la sua parte più tenera. Lo descrive come un bambino pratico, sveglio, capace di cavarsela e sempre presente per gli altri. “Il riccio biondo più tosto di tutti”, scrive. Ma dietro quella “corazza da duro” c’è anche il suo “immenso bisogno di Mamma”.

Il messaggio si chiude con una rassicurazione che va oltre il risultato sportivo: “Sei forte, Dani. E per quanto tu sappia cavartela da solo… Mamma è sempre lì”.