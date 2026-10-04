Il ristorante annuncia il ritorno dell’ex presidente della Ferrari con un messaggio sul proprio profilo Instagram
Santa Severa, Montezemolo torna all’Isola del Pescatore: “La classe fatta persona”
Luca Cordero di Montezemolo torna all’Isola del Pescatore di Santa Severa. A darne notizia è lo stesso ristorante, che dedica al suo ospite un breve messaggio: “Oggi è tornato a trovarci Luca Cordero di Montezemolo… la classe fatta persona”. Una nuova visita per l’imprenditore, Presidente della Ferrari dal 1991 al 2014, già ospite del locale negli anni passati.