Ladispoli, al via la disinfestazione adulticida: il calendario e le norme di sicurezza per i cittadini

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza che nelle notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre 2026 verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale. Le operazioni si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e le ore 06:00, con un’attenzione particolare a parchi e giardini pubblici.

Per limitare i disagi e consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, gli interventi sono stati suddivisi in due giornate in base alle diverse zone della città:

Lunedì 5 ottobre (dalle ore 00:00 alle 06:00): il trattamento interesserà i quartieri di Centro , Caere Vetus e Palo Laziale .

il trattamento interesserà i quartieri di , e . Martedì 6 ottobre (dalle ore 00:00 alle 06:00): le operazioni proseguiranno nelle zone di Cerreto, Campo Sportivo e Miami.

Le raccomandazioni alla popolazione

Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare il contatto involontario con i prodotti nebulizzati durante il trattamento, il Comune invita la popolazione a prestare la massima collaborazione rispettando le seguenti precauzioni durante gli orari dell’intervento:

Finestre e serramenti: Mantenere chiuse le finestre e le porte delle abitazioni durante l’orario delle operazioni (00:00 – 06:00).

Mantenere chiuse le finestre e le porte delle abitazioni durante l’orario delle operazioni (00:00 – 06:00). Indumenti ed biancheria: Evitare rigorosamente di lasciare panni stesi o tessuti esposti all’esterno.

Evitare rigorosamente di lasciare panni stesi o tessuti esposti all’esterno. Animali domestici e alimenti: Rientrare le ciotole del cibo e dell’acqua degli animali e non lasciare prodotti alimentari sui balconi o nei giardini.

L’Amministrazione comunale ringrazia anticipatamente i cittadini per la comprensione e per la consueta cooperazione dimostrata.