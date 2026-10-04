A12 Roma-Civitavecchia: lavori di manutenzione e chiusure notturne alla stazione di Torrimpietra

Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di chiusure temporanee della stazione di Torrimpietra, lungo la A12 Roma-Civitavecchia. I provvedimenti saranno attivi esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.
Il calendario delle chiusure e i percorsi alternativi
- Notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre (dalle 22:00 alle 6:00) La stazione di Torrimpietra resterà chiusa in entrata verso Roma e in uscita da entrambe le direzioni (sia per chi proviene da Roma, sia per chi arriva dalla SS1 Aurelia).
- Per chi entra verso Roma o esce proveniendo da Roma: si consiglia di utilizzare lo svincolo di Maccarese.
- Per chi esce proveniendo dalla SS1 Aurelia: l’alternativa consigliata è lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.
- Notti di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre (dalle 22:00 alle 6:00) La stazione di Torrimpietra sarà chiusa esclusivamente in entrata verso la SS1 Aurelia.
- Percorso alternativo: gli automobilisti diretti sulla SS1 Aurelia potranno utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.
Si raccomanda ai viaggiatori di prestare attenzione alla segnaletica posizionata lungo il tracciato autostradale e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle deviazioni previste.