Alta Velocità, Intercity e Regionali in ritardo e Regionali con limitazioni di percorso
Treni fermi: investita una persona a Roma San Pietro –
In queste ore si sta verificando un’interruzione della linea ferroviaria lungo la tratta FL5 a causa dell’investimento di una persona presso la stazione di Roma San Pietro
Sul posto sta intervenendo l’Autorità Giudiziarie per le indagini del caso: l’investimento è avvenuto attorno le ore 17.00.
I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.