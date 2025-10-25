 
Treni fermi: investita una persona a Roma San Pietro

25 Ottobre 2025

Alta Velocità, Intercity e Regionali in ritardo e Regionali con limitazioni di percorso

In queste ore si sta verificando un’interruzione della linea ferroviaria lungo la tratta FL5 a causa dell’investimento di una persona presso la stazione di Roma San Pietro

Sul posto sta intervenendo l’Autorità Giudiziarie per le indagini del caso: l’investimento è avvenuto attorno le ore 17.00.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.