Notificati 31 ordini di allontanamento per 48 ore dall’area aeroportuale. L’uomo arrestato avrebbe rubato il carburante all’azienda di trasporto per cui lavorava

Fiumicino, NCC e taxi abusivi: 70 mila euro di multe e un arresto –

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2025, hanno svolto servizi mirati all’interno dell’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

L’esito dei due mesi di appostamenti sono state 32 sanzioni per un totale di 70 mila euro di multe elargite e la notifica di 31 ordini di allontanamento coatto per 48 ore dall’area dell’aeroporto.

Sono state inoltre riscontrate violazioni connesse alla disciplina ENAC relativa all’accesso e allo stazionamento nelle aerostazioni.

L’arresto di un uomo per furto di carburante

I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno inoltre arrestato un quarantaduenne romano, con precedenti, autista di una società di autotrasporti in zona Cargo City a Fiumicino perché gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

A conclusione di una mirata attività scattata dalla querela del legale rappresentante della società che denunciava ripetuti e ingenti ammanchi di carburante dai veicoli, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo rinvenendo 335 litri di gasolio.

I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata alla società, e hanno sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari.

Il fenomeno del trasporto abusivo presso gli scali romani è da tempo oggetto di particolare attenzione anche a livello mediatico: la tematica viene inoltre costantemente trattata nel corso di riunioni dedicate e di un tavolo interforze convocato presso la Prefettura di Roma, finalizzato al coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto in ambito aeroportuale.

Le comunicazioni sono nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca.