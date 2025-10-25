Il prossimo ritorno all’ora legale è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2026
Ora solare, questa notte si torna un’ora indietro –
Questa notte si torna all’ora solare: alle 3:00 del mattino di domenica 26 ottobre le lancette degli orologi andranno posizionate un’ora indietro.
I dispositivi digitali sono avvantaggiati dalle connessioni alla Rete che gli permettono di variare senza essere sincronizzati manualmente
Saranno dunque i vecchi dispositivi analogici a dover essere sincronizzati.
Il prossimo ritorno all’ora legale è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2026.