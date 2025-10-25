 
Notizie

Ora solare, questa notte si torna un’ora indietro

25 Ottobre 2025

Il prossimo ritorno all’ora legale è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2026

Ora solare, questa notte si torna un’ora indietro –

Questa notte si torna all’ora solare: alle 3:00 del mattino di domenica 26 ottobre le lancette degli orologi andranno posizionate un’ora indietro.

I dispositivi digitali sono avvantaggiati dalle connessioni alla Rete che gli permettono di variare senza essere sincronizzati manualmente

Saranno dunque i vecchi dispositivi analogici a dover essere sincronizzati.

Il prossimo ritorno all’ora legale è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2026.