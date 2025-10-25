Un favo cresciuto negli ultimi mesi che, tramite un buco in un muro, aveva invaso un terrapieno

Bracciano, campo da tennis infestato dalle vespe –

Un campo da tennis di Bracciano sotto scacco da mesi da un’enorme colonia di vespe.

Sono stati inutili i numerosi tentativi da parte dei gestori di dissuadere i pericolosi vespidi, appartenenti alla specie Vespula germanica, di debellare l’infestazione.

Gli insetti avevano creato una vera e propria fortezza con più uscite, entrando da un buco all’interno di un muro e costruendo il nido all’interno di un terrapieno alle spalle dello stesso.

A risolvere il problema è stato l’intervento di Andrea Lunerti che è riuscito a rimuovere il favo e a risolvere definitivamente il problema della struttura sportiva vicina al lago di Bracciano.