 
CittàLago di Bracciano

Bracciano, campo da tennis infestato dalle vespe

25 Ottobre 2025

Un favo cresciuto negli ultimi mesi che, tramite un buco in un muro, aveva invaso un terrapieno

Un campo da tennis di Bracciano sotto scacco da mesi da un’enorme colonia di vespe.

Sono stati inutili i numerosi tentativi da parte dei gestori di dissuadere i pericolosi vespidi, appartenenti alla specie Vespula germanica, di debellare l’infestazione.

Gli insetti avevano creato una vera e propria fortezza con più uscite, entrando da un buco all’interno di un muro e costruendo il nido all’interno di un terrapieno alle spalle dello stesso.

A risolvere il problema è stato l’intervento di Andrea Lunerti che è riuscito a rimuovere il favo e a risolvere definitivamente il problema della struttura sportiva vicina al lago di Bracciano.