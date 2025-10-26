 
26 Ottobre 2025
Ladispoli, oggi si svolge a Torre Flavia il “Grande evento Clean Up”. Cittadini, associazioni e famiglie in campo per l’ambiente

Oggi, alle ore 10, il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia ospiterà il “Grande evento Clean Up”. Una mattinata di volontariato dedicata alla tutela del nostro territorio, e in particolare della zona umida tra Ladispoli e Cerveteri. Quello di oggi è il secondo appuntamento con la cittadinanza per promuovere la cura delle nostre aree costiere protette, e per sensibilizzare tutti sul rispetto dell’ambiente.

Il punto di ritrovo è fissato all’ingresso sud, lato Ladispoli, in Via Roma 141. L’adesione è libera e aperta a tutti: famiglie, scuole, associazioni e singoli cittadini. Gli organizzatori suggeriscono ai partecipanti di presentarsi con guanti e tanta voglia di mettersi in gioco. L’obiettivo è quello di raccogliere rifiuti e di ripulire le aree verdi. Contribuendo a rendere più accogliente uno dei luoghi naturalistici più significativi del litorale.

Come affermano gli organizzatori, “I rifiuti abbandonati, siano essi spiaggiati o lasciati a terra, tra prati, sentieri e boschi, oltre a rappresentare un indubbio elemento di degrado, costituiscono anche un impatto per molti animali selvatici che vi restano intrappolati, avvelenati o soffocati”.

La mattinata sarà anche un’occasione per conoscere meglio la Palude di Torre Flavia. Un’area protetta di grande valore ecologico per l’avifauna e i suoi habitat costieri. Da anni al centro di iniziative di raccolta dei rifiuti abbandonati, e di cittadinanza attiva. Eventi che hanno sempre avuto un grande valore educativo per grandi e piccoli.

