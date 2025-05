Tra aprile e maggio 2025 il comune senese di Murlo diventerà punto d’incontro di culture, tecniche e visioni artistiche diverse, grazie a un progetto di residenza che vedrà protagonisti quattro artisti peruviani e, in occasione della mostra finale di Cerveteri, anche un’artista italiana.

L’iniziativa Un filo rosso dal Perù all’Etruria è organizzata da Associazione Intercultura in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Attività Culturali (e gode del patrocinio di Regione Toscana, Regione Lazio, Consolato Generale del Perù, Comune di Murlo e Comune di Cerveteri).

Il progetto nasce con l’obiettivo di facilitare il dialogo interculturale tra artisti di diverse provenienze creando occasioni concrete di incontro e scambio per mezzo di residenze, laboratori, esposizioni ed eventi aperti al pubblico.

L’intento è quello di promuovere una socialità più ampia, aperta e condivisa, stimolando soprattutto nei giovani il desiderio di confrontarsi con ciò che è “altro da sé”, per rafforzare consapevolezza, fiducia e identità personale.

Durante la loro permanenza, le tre scultrici e l’artista grafico peruviani avranno l’opportunità di confrontarsi con colleghi locali, conoscere le realtà territoriali e realizzare nuove opere giocoforza influenzate dal contesto.

Al termine della residenza, le creazioni saranno esposte in due eventi pubblici a ingresso gratuito:

Murlo , 23 maggio – Palazzina del Castello, ore 17:00

Cerveteri, dal 27 maggio al 5 giugno – Sale del Palazzo Principi Ruspoli, in Piazza Santa Maria, sito UNESCO

In occasione della tappa di Cerveteri, al gruppo si unirà anche l’artista italiana SOS, il cui lavoro si muove tra pittura, street art e arte concettuale, contribuendo con una visione urbana e poetica che arricchirà ulteriormente il dialogo tra le due sponde dell’oceano.

Tre scultrici, un artista grafico peruviano e un’artista italiana uniti in un ponte culturale tra Murlo e Cerveteri

GLI ARTISTI

Muriel Erquínigo (Lima, 1991)

Scultrice autodidatta specializzata nella lavorazione del legno, ha intrapreso il suo percorso artistico nel 2018 dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria agricola. Le sue opere, fortemente legate alla cultura amazzonica, evocano identità, spiritualità e resistenza. Attiva come docente e artista indipendente, ha esposto in numerose mostre collettive e collabora con realtà artistiche locali e internazionali.

Mariana Santistevan (Lima, 1971)

Ceramista e artista tessile, ha studiato alla Pontificia Universidad Católica del Perú e ha proseguito la formazione con un master negli Stati Uniti. Esposto in gallerie di tutto il mondo, il suo lavoro esplora le forme della natura attraverso ceramica e ricamo, indagando il concetto di trasformazione e la relazione profonda tra corpo, materia e paesaggio.

Mónica Moscol Cifuentes (Lima, 1966)

Artista visiva con un passato accademico in zootecnia, ha poi sviluppato una ricerca artistica centrata sulla scultura, la pittura e l’educazione. Il suo linguaggio espressivo nasce dall’interazione con la natura e dal desiderio di riconnettere l’uomo con le sue radici ancestrali. Ha preso parte a mostre in Perù, Germania e Francia e conduce laboratori per bambini e anziani.

Jorge Pérez-Ruibal (Lima, 1978)

Grafico, incisore e autore visivo, è co-fondatore dei collettivi La Gubia Roja e Latino Toons. Le sue opere reinterpretano i simboli dell’archeologia precolombiana con uno sguardo pop, ironico e critico, affrontando temi come saccheggio culturale, colonialismo e mercificazione. Espone tra America Latina, Europa e Stati Uniti. Tra i suoi progetti più noti, il libro d’arte Neohuaquero.

SOS (Firenze, 1970)

Artista visiva attiva tra Roma e l’Italia, lavora su tela e nello spazio urbano, mescolando street art, collage, poster art e installazioni. I suoi lavori sono presenti in collezioni private e gallerie tra Europa e Stati Uniti, tra cui Le Lavo//Matik (Parigi) e Signature Fine Art (Miami). Tra i suoi progetti più recenti, interventi site-specific con mattonelle a forma di puzzle affisse nei centri storici e opere su banconote da un dollaro. SOS affronta i temi dell’identità, del consumo e della memoria collettiva attraverso una ricerca visiva potente e simbolica.